Suite au attaque de Barsalgho au Burkina Faso causant des morts et des blessés dans le rang des soldats et civils, le gouvernement a réagi. Ainsi, il a dépêché une délégation qui s’est rendue au CHR de Kaya, où sont logés les blessés.



Attaque de Barsalgho : le gouvernement burkinabè aux côtés des blessés



Le dimanche 25 août 2024, une délégation du gouvernement burkinabè s’est rendue au CHR de Kaya qui a accueilli des blessés de l’attaque de Barsalgho. Cette initiative du gouvernement vise à soutenir les victimes de cette attaque meurtrière dans le centre-nord du pays.



Selon les faits, suite aux intempéries de ces derniers temps, des populations accompagnées des forces de l’ordre étaient engagées à effectuer des travaux d’aménagement sur certains endroits endommagés par les inondations. Cette action sociale prévue pour soulager les uns et des autres et faciliter la circulation dans le centre nord du pays, a tourné au vinaigre.

Des soldats et civils ont été la cible d’une attaque terroriste faisant plusieurs morts et des blessés. Le gouvernement, pour ne pas laisser cette situation passer inaperçue, a dépêché une délégation composée du ministre de la Communication Jean Emmanuel Ouédraogo, de la Sécurité, Mahamadou Sana, et de la Santé Robert Kargougou, ainsi que du chef d’état-major général des Armées, le général Célestin Simporé pour réconforter les blessés accueillis au CHR de Kaya.



Cette démarche traduit la compassion du Président Ibrahim Traoré et celle de la Nation aux citoyens victimes. Par ailleurs, il faut préciser que le Burkina Faso est secoué depuis des années par des attaques terroristes. Toutefois, le gouvernement burkinabè a mis en place plusieurs dispositions pour faire disparaitre peu à peu ceux qui perturbent la quiétude de la nation.