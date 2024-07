Suite à l’attaque terroriste au Togo, Général de Brigade Abdourahamane Tiani, président du Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie (CNSP), a adressé un message de compassion au gouvernement togolais et au peuple togolais en général.

Attaque terroriste au Togo : le Niger solidaire avec le peuple togolais

Le bilan de la dernière attaque terroriste au Togo est lourd. On parle de 12 soldats tués, des blessés et des disparus. Un fait tragique qui plonge le pays dans la tristesse. Le Général de Brigade Abdourahamane Tiani n’est pas resté indifférent à cette situation pénible que vit le peuple togolais. « Je voudrais vous assurer du soutien total et indéfectible des Autorités et du peuple nigérien à l’endroit des Autorités et du peuple togolais frère dans cette dure épreuve », a-t-il écrit.

Le Général Tiani assure que son équipe et tout le peuple nigérien se tiennent entièrement à la disposition des autorités togolaises et du peuple togolais « pour œuvrer ensemble à la recherche de solutions aux défis communs » auxquels les deux pays sont confrontés.

Le président de la transition nigérienne a profité de l’occasion pour exprimer sa reconnaissance et celle de son peuple vis-à-vis du soutien que les autorités togolaises leur ont apporté dans les « moments difficiles qu’ils traversent depuis les évènements du 26 juillet 2023 ».

Il faut noter que les relations diplomatiques entre le Niger et le Togo se sont consolidées depuis juillet 2023 après le coup d’Etat qui a renversé Mohamed Bazoum. Membre de la CEDEAO, le Togo s’est un peu mis à l’écart des mesures de sanctions prises par l’institution à l’encontre des autorités militaires au pouvoir au Niger. Il a même mis son port à disposition de ces dernières pour les aider à contourner les difficultés engendrées par les sanctions au port autonome de Cotonou.