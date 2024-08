La CEDEAO a réagi le lundi 05 août 2024, après les différentes attaques survenues en fin juillet dans le Nord du Mali marquées par la présence de soldats ukrainiens aux côtés des terroristes. Elle a désapprouvé toute ingérence étrangère dans la région.

Mali : la CEDEAO réagit et désapprouve toute ingérence étrangère

Dans un communiqué rendu public le lundi 05 août 2024, la Commission de la CEDEAO « exprime sa ferme désapprobation et sa ferme condamnation de toute ingérence étrangère dans la région pouvant constituer une menace à la paix et à la sécurité en Afrique de l’Ouest, ainsi que de toute tentative visant à entraîner la région dans les affrontements géopolitiques actuels« .

À cet effet, la CEDEAO a condamné ces attaques et a présenté ses condoléances au peuple malien. Les différentes attaques survenues en fin juillet dernier ont été marquées par la présence de soldats ukrainiens aux côtés des terroristes et le soutien d’officiels ukrainiens. Cette situation a amené le Président Assimi Goïta à prendre une décision significative le dimanche 04 août dernier en rompant toutes relations bilatérales avec l’Ukraine.

Ainsi, les autorités de la transition ont accusé l’Ukraine d’être dirigée par des pantins et des néo-nazis à la solde du terrorisme international. Toutefois, il faut préciser que le Mali, le Niger et le Burkina Faso ont quitté la commission de la CEDEAO le 28 janvier 2024 pour des raisons de manque de soutien dans la lutte contre le terrorisme et de la manipulation de cette institution par des puissances occidentales.