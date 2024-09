Le président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye est attendu en Chine sur invitation de son homologue XI Jinping. À cet effet, le chef de l’État du Sénégal a quitté Dakar ce dimanche 1ᵉʳ septembre 2024 pour une visite d’État.

Bassirou Diomaye Faye en visite d’État en Chine

Le chef de l’État du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye se rend en Chine pour une visite d’État. Ce voyage du premier citoyen sénégalais s’inscrit dans le cadre du renforcement des liens d’amitié et de coopération entre les deux nations. Ce sera lors d’une visite d’État prévue les 3 et 4 septembre prochain. Selon la présidence, « les deux chefs d’État auront l’opportunité de discuter de questions bilatérales d’intérêt commun et d’explorer de nouvelles avenues de collaboration dans des secteurs clés pour les deux pays ».

Aussi, Bassirou Diomaye Faye profitera de sa présence en Chine pour participer, en tant que co-président, au sommet du Forum sur la coopération sino-africaine (FOCAC). Cette activité est prévue à Beijing du 4 au 6 septembre 2024.

Ce voyage est la toute première pour le successeur de Macky Sall dans le continent asiatique depuis son accession au pouvoir. Ce sera donc l’occasion pour ce dernier de vendre les mérites du Sénégal à la face du monde en vue de les amener à investir pour faire développer ce pays d’Afrique de l’Ouest.