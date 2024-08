Lors de son live sur Instagram ce dimanche 25 août 2024, Aya Nakamura, l’artiste la plus écoutée du moment en France a manifesté son admiration pour la diva ivoirienne Josey.

Aya Nakamura séduit par Josey : Une future collaboration entre les deux divas ?

Le 26 juillet dernier, Aya Nakamura mettait le feu lors de son show à la cérémonie d’ouverture des JO Paris 2024. De son côté, Josey a séduit les 10 000 spectateurs venus au Parc d’Exposition d’Abidjan lors de son concert d’il y a quelques jours. Deux divas qui brillent ensemble et qui pourraient bientôt s’unir dans un projet.

Echangeant avec ses fans lors d’un direct ce dimanche 25 août 2024, la star Aya Nakamura a manifesté son admiration pour Josey, la chérie de Serey Dié. La question sur une éventuelle collaboration entre les deux artistes a été posée à la Française d’origine malienne. Elle a donné une réponse favorable. « Le feat avec Josey….Josey, c’est ma go. C’est ma go. Elle chante trop bien » , a répondu Aya Nakamura, charmant énormément les fans de la femme de Serey Dié.



Si Josey a réussi à porter sa carrière à l’échelle internationale, c’est grâce à son mari qui est également son producteur. Interrogée sur ce que lui rapporte sa collaboration avec son mari Serey Dié, elle sort des mots forts pour l’ancien capitaine de la Côte d’Ivoire.

« Avoir mon compagnon comme producteur, cela me donne une certaine sécurité. Le milieu du show-biz n’est pas aussi facile pour les femmes qu’il pourrait l’être pour les hommes. C’est donc un privilège d’avoir à ses côtés une personne qui tient à vous. Mon producteur, c’est quelqu’un qui veille au grain jusqu’au moindre détail. C’est parfois agaçant ! (Rire). Mais c’est sécurisant, comme je l’ai déjà signifié. Étant à la fois mon compagnon et mon producteur, on pourrait penser que c’est parce qu’il ne veut pas que d’autres personnes m’abordent. Mais cela est tout à fait normal. En tout cas, notre collaboration professionnelle freine beaucoup de choses. En tant que producteur, il investit beaucoup. Donc, il met tout en œuvre, il se bat pour que tout se passe bien. Et je suis aussi d’ailleurs son meilleur investissement. », a-t-elle notifié.

Aya Nakamura avec Josey ? Les fans de l’Ivoirienne en rêvent.