La famille Bieber s’est agrandie samedi dernier avec l’arrivée de Jack Blues Bieber, premier enfant du couple Justin et Hailey. Selon les témoignages d’un très proche des deux stars, la vie est devenue plus belle depuis la naissance du nouveau-né.

Justin Bieber : Un papa comblé

Le samedi 24 août 2024, Justin et Hailey Bieber ont annoncé sur Instagram la naissance de leur premier enfant. Son nom : Jack Blues. Le chanteur a partagé un cliché du pied de son enfant en écrivant en légende : « Bienvenue à la maison Jack Blues Bieber ». Une publication qui est rapidement devenue virale et qui a fait le tour des réseaux sociaux. Quelques jours après l’accouchement d’Hailey Bieber, les jeunes parents ont pu rentrer à leur domicile et profiter pleinement de leur petit garçon.

Approché par le média People, un proche de Justin et Hailey Bieber, s’est confié. « Ils sont tous les deux ravis. Le bébé est un véritable miracle. Il est adorable et se porte bien. Hailey se porte bien aussi », a-t-il notifié au média américain. Aussi, la source a expliqué que Justin et Hailey Bieber tentaient depuis plusieurs mois d’avoir un enfant et lorsque la jeune femme est finalement tombée enceinte, cela a été le plus beau jour de leur vie. « La grossesse était quelque chose qu’ils souhaitaient et pour laquelle ils priaient beaucoup. Le jour où ils l’ont appris, Justin était aux anges. C’était une grande célébration pour eux. Justin est déjà un père formidable. », a affirmé la source.

Un rappel, Justin et Hailey Bieber avaient annoncé l’arrivée de leur premier enfant en mai dernier par le biais d’une vidéo postée sur les réseaux sociaux. En juillet 2024, le mannequin faisait la couverture de « W Magazine », arborant son ventre arrondi. La fondatrice de Rhode avait également fait quelques confidences sur son lien avec la famille Baldwin ainsi que sur sa grossesse. « Je n’ai pas vraiment eu de ventre jusqu’à mes six mois de grossesse. J’ai pu porter de grandes vestes et ce genre de choses. »

Six ans après leur mariage, Justin et Hailey Bieber sont parents, et de loin, déjà très heureux.