Au Bénin, la Direction de l’office du baccalauréat (DOB), a procédé à la première délibération de l’examen du Bac 2024, ce mercredi 10 juillet 2024. Le taux de réussite au plan national s’élève 56,93 %.

Bac 2024 au Bénin : voici le taux par département et par série

Après la délibération, les résultats sont désormais accessibles via le site de l’Office du baccalauréat, précisément sur la plateforme ERESULTATS ou https://eresultats.bj/consulter/bac-session-de-juin-2024. Au total, 75 373 candidats ont planché à cet examen pour la recherche du premier diplôme universitaire.

Cet effectif, comparativement à l’année dernière, a connu une baisse. Selon les statistiques dévoilées par la DOB, on constate une baisse de 7 % comparativement aux résultats de l’année dernière, soit 63,08 % en 2023 et 56,93 % en 2024.

En effet, le département du littoral vient en tête avec 66,34 % et celui des collines clôture la liste avec 42,59 %. En ce qui concerne le taux de réussite par série, la série C occupe la première place avec 83,74 % et la série F1 à la dernière position avec 44,9 %.