Au Bénin, les candidats au Baccalauréat (BAC 2024 au Bénin) ont terminé la phase écrite depuis le 20 juin 2024. Une étape qui donne droit à la phase de correction. Ainsi, le Directeur de l’Office du Baccalauréat, Alphonse Da Silva fait le bilan après les épreuves écrites.

Bac 2024 au Bénin : Alphonse da Silva fait le point après la phase écrite

Le Directeur de l’Office du Baccalauréat (DOB), Alphonse Da Silva, a fait le point après les épreuves écrites du Bac. Il a profité de l’occasion lors de son discours le lundi 1 juillet pour dévoiler le calendrier des travaux de correction des copies et ainsi les différentes dates de la première délibération des résultats.

Pour l’autorité, aucun incident n’a été signalé lors de la phase écrite dans les 136 centres de composition. « Il n’y a pas eu de difficultés majeures enregistrées » a déclaré Alphonse Da Silva. Pour ce qui concerne les travaux de correction, 10 centres de correction ont été ciblés dont les travaux ont démarré dans une ambiance conviviale.

À cet effet, près de 7.000 acteurs ont été déployés sur le terrain pour assurer le bon déroulement des travaux dans les différents centres. Ces acteurs sont composés des enseignants, des contrôleurs et des spécialistes des commissions nationales triés sur des critères bien définis.

Par ailleurs, le DOB rassure les uns et les autres que tout se passe dans la sérénité.

En plus, l’autorité a précisé que les travaux de secrétariat (saisie des notes) des candidats ont débuté le mardi 02 juillet et prendront fin le 6 juillet 2024. Toutes ces tâches se feront au fur et à mesure, ce qui rendra les relevés de notes disponibles juste quelques jours après les résultats. La première délibération est attendue le 10 juillet prochain dans les différents centres.