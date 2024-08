Les candidats admis au Bac 2024 au Bénin peuvent désormais procéder au choix de filières. L’annonce a été effectuée par le Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, Eléonore Yayi Ladekan à travers un communiqué.

Bac 2024 au Bénin : la plateforme de choix de filières ouverte dès mardi prochain

La plateforme d’inscription pour les candidats admis au Bac 2024 au Bénin sera désormais ouverte dès le mardi 27 août 2024. L’information a été par Eléonore Yayi Ladekan, Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique. Ainsi, elle invite les nouveaux bacheliers à sélectionner leurs filières d’études en ligne via l’adresse https//aprèsmonbac.bj.

Cette étape consiste à sélectionner et classer les nouveaux bacheliers dans les universités publiques, mentionne le communiqué signé par le Directeur de Cabinet de la ministre. Elle concerne les bacheliers de l’année 2024 des séries A1, A2, B, C, D, E, EA, F1, F2, F3, F4, G1, G2 et G3.

Par ailleurs, la ministre a exhorté les nouveaux bacheliers à prendre connaissance du guide afin d’opérer un choix digne qui correspond à leur série. Pour rappel, les inscriptions commencent le 27 août 2024 et prennent fin le 9 septembre 2024.