Après la composition du BAC 2024 au Bénin suivie des différentes délibérations, on connaît désormais les trois premiers pour l’édition de cette année. Le candidat qui arrive en première position sur le plan national a obtenu une moyenne surréaliste.

Épiphane Kassa 1er avec 19,04 de moyenne, voici les 2è et 3ᵉ au BAC 2024 au Bénin

Les candidats les plus méritants à l’examen du baccalauréat, session de juin 2024, sont connus. Selon les informations publiées par l’Office du Baccalauréat du Bénin, les trois meilleurs qui arrivent au podium ont battu le record en termes de moyennes. L’élève qui arrive en tête parmi les meilleurs aux BAC 2024 au Bénin a obtenu une moyenne de 19,04. Il vient du collège catholique Notre-Dame de Lourdes de Porto-Novo et a battu ainsi tous les records de meilleure moyenne à l’examen du baccalauréat au Bénin.

Sur le podium, Épiphane Kassa, premier dans sa série C et au plan national, est suivi de Espoir Oswaldo Sevo du collège catholique de Lokossa qui a également fait la série C avec une moyenne de 18,63. Enfin, Eléono Pierre Asséyé Amouzoun de la série D occupe la troisième position au Baccalauréat 2024. Ce dernier issu du Prytanée militaire de Bembèrèkè a obtenu une moyenne 18,36.

Les trois premiers au BAC 2024 au Bénin avec leur moyenne et leur collège de provenance

1er: KASSA Kouassi Épiphane, candidat de la série C du Collège catholique Notre-Dame de Lourdes de Porto-Novo avec une moyenne de 19,04 sur 20

2ᵉ : SEVO Godwill Oswaldo Espoir de la série C du collège catholique de Lokossa avec une moyenne de 18,63 sur 20

3ᵉ : AMOUZOUN Eléono Pierre Asséyé de la série D du Prytanée Militaire de Bembèrèkè avec une moyenne 18,36 sur 20.