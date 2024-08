Les candidats à l’examen du BAC 2024 au Mali sont désormais fixés sur leur sort. Et pour cause, les résultats de cet examen sont déjà disponibles et les candidats peuvent consulter leur résultat en ligne.

Voici où trouver votre résultat du BAC 2024 au Mali

Comme annoncé par le ministre de l’Éducation nationale, Amadou Sy Savané, les résultats du BAC 2024 au Mali sont enfin proclamés après plus d’un mois d’attente. Ainsi, les candidats en attente de connaître leur sort à l’issue de cet examen sont invités à se rendre dans les établissements scolaires ou encore sur les plateformes numériques dédiées pour y consulter.

En ce qui concerne la consultation en ligne, le ministère a mis deux différentes plateformes à la disposition des candidats. Ainsi, les candidats ainsi que leurs parents peuvent se rendre sur les plateformes www.porteduc.ml et www.cnecemali.com pour facilement avoir accès aux résultats.

Il faut signaler que cela reste le moyen le plus rapide et sécurisé permettant aux candidats d’avoir leurs résultats sans se déplacer et d’éviter les files d’attente souvent observées dans les établissements scolaires.