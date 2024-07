74 / 100 Propulsé par Rank Math SEO

Le ministère de l’Éducation nationale a introduit une 5ᵉ correction pour l’examen du BAC 2024 en Algérie. Une chose qui s’observe pour la première fois dans l’histoire des examens scolaires officiels.

BAC 2024 en Algérie : des candidats studieux bénéficient d’une nouvelle chance

En Algérie, les autorités du système éducatif veulent rendre justice aux élèves sérieux et assidus qui, malgré leur travail acharné tout au long de l’année scolaire, n’ont pas atteint le seuil qu’il faut lors des examens finaux. Face à cette situation, les copies des candidats concernés seront soumises à une 5ᵉ correction.

Les chefs de centres ont été instruits pour soumettre les copies des élèves à une 4ᵉ correction, puis à une 5ᵉ correction dans toutes les matières et filières, sans exception. Après la clôture de la 3ᵉ correction, selon des sources locales, des copies de plus de 800 000 candidats ont été soumises. Cette phase de correction a été adoptée en juin 2023 pour la première fois. Une alternative qui consiste à donner une chance supplémentaire aux élèves assidus durant l’année scolaire, mais qui ont été pénalisés lors des évaluations finales.

Après cette phase, plusieurs candidats n’ont pas encore atteint le minimum qu’il faut pour l’obtention du premier diplôme universitaire. Ainsi, une 4ᵉ correction a été prise en compte uniquement pour les candidats ayant obtenu des notes faibles de 2, 3, et 4 sur 20. À cet effet, plus de 1 200 copies de candidats en français et plus de 1 300 copies en anglais ont été soumises à une 4ᵉ correction. Ce sont des candidats qui avaient des moyennes annuelles de 8 ou 9 sur 20.

Malgré toutes ces procédures de rattrapage, les mêmes notes sont revenues après la quatrième correction. Ceci amène les autorités du système éducatif à instruire les présidents des différents centres à une 5ᵉ correction. Cette dernière phase de correction est réservée aux élèves dont les moyennes annuelles témoignent qu’ils ont été dociles et studieux tout au long de l’année, mais qui ont été confrontés à des difficultés au cours des examens finaux. Pour rappel, les résultats définitifs du BAC 2024 en Algérie seront dévoilés le 20 juillet 2024, selon le communiqué du ministère lors d’une conférence de presse.