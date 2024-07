77 / 100 Propulsé par Rank Math SEO

Jour de vérité pour les candidats ayant passé le BAC 2024 en Côte d’Ivoire. Les résultats tombent ce jour selon la programmation de la Direction des Examens et Concours (DECO).

Résultats BAC 2024 en Côte d’Ivoire : consultez en ligne

Après les candidats du CEPE et du BEPC, les élèves qui sont allés à l’assaut du Baccalauréat seront fixés sur leur sort aujourd’hui. Si vous êtes candidat au BAC 2024 en Côte d’Ivoire, vous pouvez déjà consulter votre résultat sur le site gouvernemental DECO.

Le processus de consultation des résultats est assez simple. Les candidats doivent se rendre sur la plateforme de la DECO, à l’adresse https://www.men-deco.org/ci/ dès le petit matin. Une fois sur le site, il suffit de renseigner correctement votre numéro de table avant de lancer la recherche.

En de pareilles circonstances, la plateforme accueille simultanément un nombre très élevé d’internautes. Pour ne pas subir la lenteur et des problèmes de chargement du site, il est préférable de disposer d’une très bonne connexion internet.

Ce qu’il faut savoir sur les mentions et les séries au Baccalauréat en Côte d’Ivoire

En Côte d’Ivoire, cinq mentions sont décernées au Baccalauréat. Il s’agit de : Passable ; Assez-Bien ; Très Bien et Très Bien (avec félicitations du jury). Chaque mention correspond à une note comprise dans un intervalle bien défini comme l’indique le tableau ci-dessous.

Quant aux séries, elles sont au nombre de seize, classées selon les matières principales. Certaines séries relèvent de l’enseignement général (A1, A2, C et D). La série technique domine avec la B, E, F, F1, F2, F3, F4, F7, G1 et G2. H1, H2 et H3 sont des séries artistiques.

Bonne chance à tous les candidats au BAC 2024 en Côte d’Ivoire qui découvriront leurs résultats ce 8 juillet. Bravo d’avance aux candidats reçus.

