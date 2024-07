La Direction des examens et concours (Deco) a dévoilé la liste des 10 meilleurs établissements publics et privés au Bac 2024 en Côte d’Ivoire. Une initiative qui consiste à donner une visibilité efficiente à ces établissements et à encourager les responsables respectifs.

BAC 2024 en Côte d’Ivoire : la Deco dévoile la liste des meilleurs établissements

Environ dix (10) établissements publics et privés ont été distingués avec des taux de réussite exceptionnels allant de 100 % à 93 %. Sur la liste dévoilée, le Lycée Sainte Marie d’Abidjan vient en tête avec 137 candidats admis sur 137, soit 100 % de taux d’admission. Ensuite, le Lycée d’Enseignement Artistique (131 candidats) et l’Établissement d’Enseignement Secondaire Technique de Yopougon (3 candidats) respectivement deuxième et troisième, ont obtenu 100 % de taux de réussite.

Le Lycée Scientifique de Yamoussoukro se positionne à la quatrième place avec 98,85 % de taux de réussite. Cet établissement public a obtenu 259 admis sur 269 candidats présentés. Le Lycée d’Excellence Alassane Ouattara de Grand-Bassam se trouve à la 5e position avec 110 admis sur 112, soit 98,21 %. Aussi, l’Institut Libanais d’Enseignement de Treichville arrive en sixième position avec 44 admis sur 45, soit 97,78 % de réussite.

Ensuite, l’École Militaire Préparatoire Technique (EMPT) de Bingerville, l’École Secondaire Makoré de Bingerville, l’École Secondaire Etimoe de Bingerville et le Collège Privé Technique Israël de Bonoua sont respectivement 7, 8, 9 et 10e dans le classement.

L’École Militaire Préparatoire Technique (EMPT) de Bingerville, : 85 admis sur 87, soit 97,7 % ;

L’École Secondaire Makoré de Bingerville: 37 admis sur 38, soit 97,37 % ;

L’’École Secondaire Etimoe de Bingerville: 24 admis sur 25, soit 96 % ;

Le Collège Privé Technique Israël de Bonoua : 29 admis sur 31, soit 93,55 %.

Il faut noter qu’en dehors de ces différents établissements, d’autres ont été honorés par leurs taux de réussite également. Pour rappel, le taux de réussite au niveau national pour le BAC 2024 en Côte d’Ivoire est de 34,17 %.

