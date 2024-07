76 / 100 Propulsé par Rank Math SEO

Au Sénégal, le président de la république Bassirou Diomaye Faye s’est exprimé samedi 13 juillet dernier dans le cadre de ses 100 premiers jours déjà passé à la tête du pays. S’exprimant sur la situation économique pays ainsi que les nombreux défis à relever, le chef de l’Etat a réaffirmé son ambition de mettre en œuvre une gestion plus bénéfique pour le peuple sénégalais.

Bassirou Diomaye Faye annonce de nouvelles baisses de prix de produits de première nécessité bientôt au Sénégal

Le président de la république Bassirou Diomaye Faye très attaché au peuple sénégalais, fait du social son cheval de bataille depuis son avènement au pouvoir. Dans sa détermination à améliorer le quotidien des citoyens au plus bas niveau, le successeur de Macky Sall a promis que de nouvelles baisses seront constatées au niveau des prix de produits de première nécessité bientôt.

« L’engagement que nous avons d’aider les Sénégalais restera immuable. Il y aura encore des baisses dans les prochains mois », a promis Bassirou Diomaye Faye au peuple du Sénégal. Il s’agit d’une annonce totalement inattendue par les populations car, des mesures de baisse du prix de denrées de première nécessité ont été appliquées récemment, il y a quelques semaines environ.

A noter que le régime en place actuellement a déjà réussi à appliquer une première mesure de baisse des prix de produits de première nécessité au Sénégal. Cette nouvelle annonce du premier citoyen du pays ne fera que non seulement matérialiser un peu plus le social évoqué dans le Projet de campagne mais aussi permettre aux populations d’améliorer leur quotidien. Une annonce qui sera forcément très bien accueillie par ces derniers surtout en ces moments où la vie devient de plus en plus chère.