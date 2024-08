Pour ceux qui ont eu une fois la chance de s’y rendre, le Banana Island au Nigéria est une zone des super-riches. Découvrez toutes ces stars nigérianes qui vivent dans la région.

Banana Island : le quartier le plus exclusif du Nigéria et ses résidents célèbres

Banana Island est une île artificielle au large de la côte d’ Ikoyi, à Lagos, au Nigéria. Son nom dérive de la courbure de sa forme. L’île est un développement mixte planifié avec des bâtiments résidentiels, commerciaux et récréatifs. Cette communauté fermée abrite une multitude de personnes fortunées et de célébrités, attirées par sa sécurité, son intimité et son style de vie opulent. Voici ces stars qui y résident. Le musicien d’origine royale, Dice Ailes, qui a fait sensation en mars 2023, a rejoint dernièrement la vague. Il a débarqué dans sa luxueuse maison de trois chambres et trois salles de bains à Banana Island, avec piscine.

L’artiste afrobeat de renom Ayo Balogun, également connu sous le nom de Wizkid, possède une maison à Banana Island. Les jumeaux Okoye, Peter et Paul du duo P-Square, partagent également une somptueuse résidence à Banana Island d’une valeur de plus de 850 millions de nairas. Un autre chanteur célèbre, Davido, avait autrefois un appartement luxueux à Banana Island, mais a depuis déménagé à Boudillon et réside désormais dans un autre condo de luxe.

Certains des Nigérians les plus riches, comme Aliko Dangote (l’homme le plus riche d’Afrique), possèdent des propriétés valant une fortune. La propriété de Dangote à Banana Island vaut plus de deux milliards de nairas, ce qui témoigne de l’ampleur de son immense fortune. Mike Adenuga, deuxième homme le plus riche du pays et magnat des télécommunications, possède également une luxueuse demeure évaluée à plus de 1,2 milliard de nairas.

La fille de l’ancien président Olusegun Obasanjo, Iyabo Obasanjo, possède également un manoir de plusieurs millions de nairas dans la communauté exclusive de Banana Island. De même, Tundun Abiola, la sœur de Kola Abiola, est propriétaire d’une maison dans ce quartier somptueux, avec sa maison évaluée à plus de 750 millions de nairas. La blogueuse la plus riche d’Afrique, Linda Ikeji, fait aussi partie des prestigieux propriétaires de Banana Island, avec une résidence à couper le souffle évaluée à plus de 850 millions de nairas.