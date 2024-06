80 / 100 Propulsé par Rank Math SEO

Au Bénin, la police républicaine a saisi une importante quantité de chanvre indien dans une opération menée à Illara, une localité frontalière avec le Nigeria.

Bénin : un individu arrêté pour trafic de chanvre indien

Opération réussite pour les agents de police en service au commissariat d’arrondissement d’Illara. Ils ont réussi à démanteler un réseau de trafic de produits psychotropes, le mercredi 19 juin 2024, aux alentours de 6 h 45.

Cette opération menée avec minutie a permis aux forces de l’ordre de mettre la main sur un individu et sur trois sacs de jute contenant « ce qui semblait être du chanvre indien ». « La quantité du produit prohibé saisie est évaluée à 60,38 kilogrammes. Le mis en cause est soupçonné de détention, de commercialisation et d’usage de chanvre indien, des accusations qui pourraient lui valoir des poursuites judiciaires sévères », précise une source sécuritaire.

Le mis en cause est gardé à vue en attendant d’être présenté au procureur.

Pour mener à bien sa mission, la police encourage les populations à dénoncer toute activité suspecte et à coopérer avec les agents de sécurité.