Campus France Bénin a fait le point de la campagne 2023-2024. Pour la procédure classique, la structure a dénombré près de 9 000 dossiers soumis par des jeunes béninois qui souhaitaient continuer leurs études en France.

La campagne 2023-2024 présente des chiffres en hausse au Bénin. Selon le point présenté par Campus France Bénin, 8 811 dossiers ont été traités cette année. Comparativement à la campagne 2022-2023, on note une augmentation de plus de 10 % des dossiers soumis. Plus de 53 % des candidats ont postulé pour le cycle BAC+3 et plus.

Les chiffres illustrent parfaitement l’engouement des jeunes béninois à quitter leur pays pour de nouvelles expériences universitaires. Campus France reste l’un des moyens les plus prisés par les étudiants béninois pour rejoindre. Cependant, le Bénin n’est pas présent sur la liste des principaux pays d’origine des étudiants étrangers en France jusqu’à la campagne 2022-2023. Ce qui signifie que d’autres pays africains comme le Maroc fournissent plus de ressortissants que le Bénin.

En juillet 2023, l’ambassadeur de France au Bénin, Marc Vizy a indiqué qu’il y a « pratiquement 400 000 étudiants étrangers qui étudient en France. Sur ces 400 000, 200 000 sont africains ». Sur les 200 000 Africains, on dénombre 100 000 de l’Afrique du Nord et 100 000 de l’Afrique subsaharienne, dont 5 000 Béninois. Le diplomate avait ajouté que la France délivre jusqu’à 1500 visas au Bénin chaque année dans le cadre de la procédure Campus France.