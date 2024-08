Le PDG de Tunde Motors et de l’Imprimerie Tunde n’est plus. Après avoir combattu la maladie pendant un certain temps, il est décédé. L’information de son décès a été révélée ce dimanche 25 août 2024.

Le patron de Tunde Motors est mort au Bénin

Il y a encore quelques années, il était impossible de parler des hommes d’affaires au Bénin sans le mentionner. Il était l’un des plus puissants opérateurs économiques du pays avec deux grands groupes : Tundé Motors, spécialisé dans la vente de véhicules, et l’Imprimerie Tundé, reconnue pour la fabrication des « cahiers papillon » et de manuels scolaires. Il était aussi le patron de Tundé Transport et d’autre entreprises qui ont marqué le milieu des affaires au Bénin.

Cependant, ses affaires ont pris un coup courant 2016 alors qu’il était au cœur d’une grosse accusation de falsification d’attestation fiscale. Il s’était alors retiré et s’était complètement effacé de la scène. On n’avait pratiquement plus entendu parler de Razack Babatundé Olofindji ces dernières années avant l’annonce de sa mort ce dimanche.