Nouvelle attaque terroriste survenue dans le nord du Bénin. L’attaque s’est produite précisément dans la commune de Karimama, au Parc W. Selon le premier bilan non officiel, l’attaque a fait plusieurs victimes dans le rang des militaires et des rangers.

Bénin : attaque terroriste signalée à Karimama

Des militaires béninois et des rangers au poste dans le Parc W ont été victimes d’une attaque terroriste dans le nord ce jeudi 25 juillet 2024. Les autorités n’ont encore donné aucune information sur l’attaque. Plusieurs médias locaux ont communiqué un bilan non officiel faisant état de deux morts et de plusieurs militaires et rangers disparus.

Les Forces de défense et de sécurité sont en opération de ratissage sur le lieu de l’attaque. C’est certainement après cette étape que le bilan officiel sera disponible.

Au Bénin, la dernière attaque terroriste avant celle de ce jeudi remonte à juin 2024. Sept soldats ont été tués dans cette attaque survenue dans le Parc national de la Pendjari. Cette zone frontalière avec le Burkina Faso est souvent ciblée par les djihadistes qui troublent la quiétude des populations.