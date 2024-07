Les Forces de défense et de sécurité (FDS) du Bénin ont empêché le transport d’une forte quantité de vivres vers le Niger. La cargaison de marchandises a été interceptée le weekend écoulé à Karimama, une commune située au nord du Bénin, à plusieurs kilomètres de Cotonou.

Près de 900 sacs de maïs et une cinquantaine de sacs de mil ont été saisis samedi par les Forces de défense et de sécurité béninoises, rapporte Bip fm. Les marchands tentaient de rallier le Niger avec les produits via Karimama. Cette action menée par les FDS répond à la posture du Bénin adoptée depuis quelques mois en réponse à la fermeture de la frontière nigérienne à Malanville.

En conflit avec le Niger, le Bénin a interdit l’exportation de vivres vers Niamey. En effet, malgré la fermeture de la frontière par les autorités nigériennes, les marchands prenaient des voies détournées, notamment le trafic fluvial, pour exporter les vivres vers le Niger. Mais lorsque le conflit s’est intensifié, le Bénin a pris des dispositions pour réprimer le trafic informel.

Selon le président béninois, l’exportation massive des vivres vers le Niger était « l’unique cause » de la flambée de l’augmentation des prix dans les marchés au Bénin. Le prix du maïs était par exemple monté jusqu’à 450 FCFA /kg.