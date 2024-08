C’est désormais officiel. Le cyber-activiste, opposant très acerbe contre le régime de Patrice Talon, connu sous le célèbre pseudonyme Frère Hounvi est entre les mains de la police. De son vrai nom Steve Amoussou, il a été pris à Lomé (Togo) où il s’était exilé depuis plusieurs années. Actuellement en garde à vue, il s’est confié à son avocat sur les circonstances de son arrestation.

Bénin : comment Steve Amoussou, alias Frère Hounvi, a été arrêté

Maître Aboubakar Baparapé, avocat de Frère Hounvi était face à la presse ce mercredi 14 août 2024. Face aux hommes des médias, il a restitué les propos de Steve Amoussou sur le film de son arrestation qui s’est déroulée au quartier Adidogomè à Lomé. Selon la déclaration de l’avocat, il a été question d’un kidnapping. Les circonstances décrites par l’homme de droit sont dignes d’un film américain.

Frère Hounvi a confié à son avocat qu’il était sorti pour faire un achat quand il a été interpellé. Ces individus, au nombre de quatre, n’auraient pas décliné leurs identités avant de se jeter sur lui. « Ses ravisseurs ont réussi à l’embarquer contre son gré dans une fourgonnette de couleur noir pour une destination inconnue », a rapporté Me Baparapé. L’avocat a ajouté que dans le véhicule, son client a été cagoulé et aurait été violenté. « Au cours du parcours, Mr Amoussou entendait dire : emmenons le vers la plage, pendant que l’autre disait : non, c’est vers la forêt », a-t-il affirmé.

Selon que le mis en cause a dit à son avocat, ceux qui l’ont interpellé ont dû prendre par plusieurs voies détournées pour se retrouver sur le territoire béninois. « A chaque point, en plus de la cagoule, un pagne était utilisé pour couvrir la tête de la victime jusqu’à la frontière entre les deux pays (Bénin – Togo). « Une fois sur le territoire béninois, un agent de l’ex-OCRC ( Office central de répression de la cybercriminalité) en tenue va prendre place dans la fourgonnette noire et placé des menottes à Monsieur Steve Amoussou, alias Frère Hounvi », a déclaré Maître Aboubakar Baparapé.

Selon plusieurs sources proches du dossier, la justice reproche plusieurs faits au cyber-activiste dont les chroniques sont particulièrement virulentes et dirigées contre le gouvernement béninois.