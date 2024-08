Au Bénin, précisément dans le département du Borgou, la consommation de la viande de porc est désormais proscrite dans plusieurs régions jusqu’à nouvel ordre.



La consommation de la viande de porc proscrite à Pèrèrè



Les autorités du département du Borgou notamment dans la commune de Pèrèrè ont pris une mesure significative liée à la consommation de la viande de porc. Cette nouvelle disposition a été prise pour des raisons de sécurité alimentaire. Les localités concernées par cette mesure sont l’arrondissement central du Borgou, l’arrondissement Guinagourou et l’arrondissement de Gninsy. La décision a été prise à cause de la peste porcine qui fait des ravages dans lesdites localités.



Le service Réglementation et contrôle de la Direction départementale de l’agriculture de l’élevage et de la Pêche (Ddaep) du Borgou dans une interview qui leur a été accordée, a donné des explications sur l’origine de cette maladie. Il a profité de l’occasion pour faire l’état des lieux et les différentes résolutions à prendre pour éviter la propagation de ce mal qui sévit.



Selon Mama Amadou Moumouni, chef du service réglementation et contrôle à la Ddaep du Borgou, « le premier cas a été détecté début juillet et à la date d’aujourd’hui, on dénombre plus de 200 morts dans les élevages de porcs ». D’après l’autorité, une partie de Nikki est aussi touchée par cette maladie.

« C’est vrai, il y a eu apparition de la peste porcine africaine à Pèrèrè. On a eu le premier cas à Soubadon. C’est une localité très proche de Pèrèrè centre. Le 9 juillet, le premier foyer est apparu là-bas. C’est dans deux élevages. Très tôt les populations ont alerté nos collaborateurs qui sont à Pèrèrè.»



Il faut noter que juste après l’apparition de ce virus constaté, les autorités de cette localité ont pris des mesures nécessaires. « Le lendemain, on a commencé à prendre les dispositions. Après les premiers cas, malgré nos efforts pour maîtriser la situation, il y a eu évolution négative parce qu’il y a eu apparition de deux autres foyers toujours à Pèrèrè ; il y a eu un foyer à Guinagourou et un autre foyer à Gninsy le 25 juillet « , précise le chef service de la Ddaep.



Face à cette situation, il a été interdit jusqu’à nouvel ordre, la consommation de la viande de porc dans plusieurs localités dans le département du Borgou. Une décision qui a été prise pour des raisons de sécurité alimentaire, clarifie le chef service de la Ddaep.