Le Bénin a exprimé son indignation suite aux allégations d’Ibrahim Traoré sur une supposée présence de bases militaires françaises sur le sol béninois. Très mécontentes, les autorités béninoises ont convoqué l’ambassadeur du Burkina Faso près le Bénin pour lui exprimer leur indignation.

Bénin : les autorités s’indignent après les allégations d’Ibrahim Traoré

L’ambassadeur du Burkina Faso près le Bénin, avec résidence à Accra, a été reçu ce mardi par le ministre béninois des Affaires étrangères, a rapporté le média local Banouto. Loin d’une audience de courtoisie, il a été question d’un échange de vérité. Cotonou n’a pas aimé les affirmations du capitaine Ibrahim Traoré qui accuse le Bénin d’abriter des bases militaires françaises dirigées contre le Burkina Faso.

Dans une adresse publique, Ibrahim Traoré s’est attaqué aux dirigeants de Cotonou et d’Abidjan. « Nous n’avons rien contre le peuple ivoirien, mais nous avons quelque chose avec ceux qui dirigent la Côte d’Ivoire. Il y a bel et bien à Abidjan un centre des opérations pour déstabiliser notre pays. Personne ne peut le nier et nous ferons les preuves les jours suivants. Nous vous montrerons des preuves physiques. Vous allez comprendre de quoi nous parlons. Personne ne viendra nous dire qu’au Bénin, il n’y a pas de bases françaises dirigées contre nous. Nous avons les preuves sous la main », a-t-il déclaré.

Ces allégations ont été très vite rejetées par le Bénin, qui s’était déjà expliqué sur la même question après les accusations du Niger. Dans un message diffusé sur ses canaux digitaux, le porte-parole du gouvernement béninois a vigoureusement réagi aux déclarations du capitaine Traoré. « C’est l’hôpital qui se moque de la charité », a-t-il lancé dans une réponse cinglante.