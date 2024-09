Ce mercredi 18 septembre 2024, le gouvernement du Bénin a tenu son Conseil des ministres. Plusieurs dossiers ont été examinés.

Bénin : transmission du projet de loi de finances pour 2025

Le projet de loi de finances 2025, avec un budget de 3.551,005 milliards de FCFA (+11% par rapport à 2024), vise à soutenir la transformation structurelle de l’économie et à mieux redistribuer la croissance. Il prévoit une croissance de 6,8%, malgré les incertitudes climatiques et exogènes, grâce aux secteurs agricole, industriel, portuaire et touristique.

En ce concerne les priorités sociales et environnementales, le budget met l’accent sur la réduction des inégalités de genre, la lutte contre le changement climatique et la promotion de l’emploi. Il soutient également les filets sociaux et les infrastructures de santé et d’éducation. Les dépenses à sensibilité sociale représentent 41,5% du budget.

Il faut noter que le projet de loi n’introduit aucun nouvel impôt et ne prévoit pas d’augmentation des taux existants, garantissant stabilité et prévisibilité pour les opérateurs économiques.

Exonération des taxes pour les kits de dialyse

Afin d’alléger la charge des patients, le gouvernement a décidé d’exonérer les kits de dialyse de droits de douane, renforçant ainsi l’offre de soins avec de nouvelles unités de dialyse à Porto-Novo et Abomey. L’objectif est de rendre ces traitements plus accessibles à la population.

Soutien aux filières agricoles : projet de transformation

Le Conseil soutient la création de six complexes de transformation dans les filières du manioc, maïs et riz. Ces unités, sous forme de coentreprises, visent à améliorer la sécurité alimentaire et les revenus des petits producteurs, en particulier des femmes et des jeunes.

Renforcement de l’enseignement supérieur

La Délégation au Contrôle et à l’Éthique dans l’Enseignement supérieur a obtenu l’autorisation de collaborer avec des experts internationaux et des universités pour évaluer les enseignants et chercheurs béninois. Ces accords-cadres visent à améliorer la qualité de l’enseignement supérieur.

Manifestations internationales

Le Bénin participera au Conseil d’administration de l’École supérieure multinationale des Télécommunications au Sénégal et organisera le 19ème congrès international sur la drépanocytose à Cotonou en octobre 2024.