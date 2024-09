Au Bénin, le gouvernement a annoncé un projet de décret visant à exonérer les droits et taxes de douane sur les intrants composant les kits de dialyse.

Bénin : vers l’exonération des droits et taxes sur les kits de dialyse

En l’absence d’une prise en charge gratuite du traitement, comme le souhaitent les patients et certains députés, l’exécutif a choisi une autre solution. L’adoption de ce décret devrait apporter un soulagement aux patients sous dialyse, qui peinent à supporter le coût élevé de ces kits. L’exonération des droits et taxes pourrait contribuer à la baisse des coûts.

Le gouvernement a rappelé les actions menées jusque-là pour faciliter de façon général l’accès aux soins pour les patients. Il s’agi de :

extension du réseau de dialyse : de nouvelles unités de dialyse ont été ouvertes à Porto-Novo et à Abomey, tandis que celles de Cotonou et de Parakou ont été modernisées et équipées de nouveaux générateurs ;

amélioration de l’approvisionnement en intrants : la Société béninoise d’Approvisionnement en Produits pharmaceutiques a optimisé son modèle d’acquisition des kits de dialyse, garantissant ainsi une disponibilité accrue à un coût réduit ;

allègement des charges financières pour les patients : conscient des difficultés financières auxquelles sont confrontés les patients dialysés, le gouvernement a décidé d’exonérer tous les intrants nécessaires à la fabrication des kits de dialyse de tous droits et taxes à l’importation. Cette mesure vise à réduire considérablement le coût des traitements et à faciliter l’accès à la dialyse pour un plus grand nombre de patients.

Devant les députés en juillet dernier, le ministre de la Santé avait indiqué que le coût moyen annuel de la prise en charge complète de la dialyse, incluant la confection des fistules et les bilans périodiques de suivi, s’élève à 20 132 152 F CFA. Il a également précisé que le coût par séance de dialyse, comprenant le kit de branchement et les médicaments nécessaires, est de 120 801 F CFA.

Le ministre a révélé qu’entre janvier 2019 et le 1er novembre 2023, le Bénin a enregistré 512 personnes sous dialyse. Les patients sous dialyse souffrent d’une insuffisance rénale chronique. La dialyse est donc un traitement qui permet d’assurer les fonctions des reins en filtrant et en éliminant les déchets, les sels et les liquides en excès du sang. En somme, il permet de rétablir le processus naturel qu’accomplissent les reins sains.