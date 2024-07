Au Bénin, le gouvernement annonce un projet d’extension et de réhabilitation de cinq (5) maisons d’arrêt dans le pays. Cette annonce sonne comme une bonne nouvelle pour les détenus qui vivent dans des conditions difficiles.

Bénin : cinq maisons d’arrêt bientôt réhabilitées

Ce mercredi, le gouvernement a pris une décision importante en Conseil des ministres. Elle concerne les confitions de détentions dans les maisons d’arrêt. Le Conseil a donné son accord pour la « contractualisation pour une mission de maîtrise d’œuvre complète dans le cadre du projet d’extension et de réhabilitation de cinq (5) maisons d’arrêt ». Les maisons d’arrêt concernées sont les maisons d’arrêt d’Abomey, de Parakou et de Lokossa, Savalou et Natitingou.

Les travaux d’extension et de réhabilitation annoncés permettront de « résoudre le problème de la surpopulation carcérale, d’humaniser davantage les conditions de vie des personnes privées de liberté, de façon à leur assurer plus de dignité ».

Le gouvernement a ainsi vu juste en prenant cette mesure. Elle répond un tant soit peu aux nombreuses revendications des ONG et des associations de défense des droits humains qui dénoncent les conditions de détention dans les établissements pénitentiaires au Bénin.