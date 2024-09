En vue des prochaines élections générales de 2026, qui marqueront une première en termes de cumul des scrutins présidentiel, législatif et municipal, le Programme des Nations Unies pour le développement (Pnud) a exprimé sa volonté d’accompagner le Bénin dans l’organisation d’un processus électoral pacifique et inclusif.

Bénin : le Pnud veut contribuer à la réussite des élections générales de 2026

Lors d’une rencontre avec Titus Osundina, Représentant résident du Pnud au Bénin, et le Médiateur de la République, les deux parties ont discuté des moyens de prévenir les violences électorales qui ont malheureusement marqué les précédents scrutins. Le Médiateur de la République, chargé de veiller au bon déroulement des élections et de régler les différends, a souligné l’importance de consultations préalables avec tous les acteurs impliqués.

« C’est un programme très chargé et donc il va falloir commencer très tôt les préparatifs », a déclaré Titus Osundina. Le Pnud se propose d’apporter son expertise et son soutien logistique au Médiateur de la République pour la mise en œuvre de ces consultations et la prévention des conflits.

Les violences électorales qui ont émaillé les élections législatives de 2019 et la présidentielle de 2021 ont laissé des séquelles profondes dans la société béninoise. Les condamnations de personnalités politiques de l’opposition, telles que Reckya Madougou et Joël Aïvo, ont également contribué à un climat de tension politique.

Les consultations envisagées par le Médiateur de la République pourraient donc permettre de prévenir les cas de violences qui sapent l’image du Bénin, pourtant reconnu comme un exemple de démocratie en Afrique.