En marge du sommet sino-africain à Beijing, les ministres des Affaires étrangères du Bénin et du Niger se sont rencontrés ce vendredi 06 septembre, pour faire avancer le processus de normalisation de leurs relations diplomatiques. Cette rencontre fait suite à l’audience accordée par le président Patrice Talon aux émissaires du général Tiani.

Bénin – Niger : des échanges fructueux en marge du sommet sino-africain

Dans un communiqué conjoint, les deux parties se sont félicitées des progrès réalisés et ont souligné la présentation des copies figurées des lettres de créance du nouvel ambassadeur du Bénin au Niger, Gildas Agonkan.

Ils ont également convenu de poursuivre les discussions lors de la 12e session de la grande commission mixte de coopération Niger-Bénin, qui sera convoquée prochainement. Une nouvelle rencontre est également prévue à New York en marge de l’Assemblée générale des Nations Unies.

Concernant la question sécuritaire, Niamey a exprimé ses préoccupations quant à la réouverture de la frontière terrestre. Le Bénin a assuré son voisin de sa volonté de rétablir la confiance et de prendre les mesures nécessaires.

Crise entre Cotonou et Niamey : un an de tensions persistantes

La crise entre les deux pays perdure depuis plus d’un an, suite au coup d’État de juillet 2023 ayant renversé le président Mohamed Bazoum. En soutenant les décisions de la CEDEAO à l’époque, le Bénin avait fermé ses frontières avec son voisin. En réponse, le Niger avait également pris la décision de fermer ses frontières. Bien que les sanctions de la CEDEAO aient été levées et que le Bénin ait rouvert sa frontière, les autorités nigériennes sont restées inflexibles.

Le conflit s’est ensuite déplacé sur le terrain du projet de pipeline, par lequel le Niamey exporte son pétrole sur le marché international. Après un premier chargement sur la plateforme de Sèmè-Podji, au Bénin, le président Patrice Talon a suspendu les opérations, exigeant du Niger des clarifications sur la situation des frontières. Cette étape a compliqué la crise et intensifié le bras de fer entre les deux pays.

Aux dernières nouvelles, le Bénin a autorisé la reprise des chargements de pétrole nigérien. Un premier geste qui témoigne de la bonne foi de la partie béninoise.