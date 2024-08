Le Président de la République du Bénin, Patrice Talon, a officiellement accordé vendredi 02 août 2024, la grâce présidentielle à 464 condamnés.

Liste des 464 détenus graciés par Patrice Talon au Bénin

Au Bénin, le chef de l’Etat a accordé sa grâce à plusieurs détenus. Selon les décrets 1082 et 1083, l’actuel locataire de la Marina a pris cette mesure de clémence exceptionnelle, qui intervient juste au lendemain des festivités de la fête de l’indépendance. Dans cette liste, on note certains prisonniers des événements de 2019 et 2020.

Si cette mesure contribue à renforcer le vivre-ensemble, il est à préciser qu’elle permettra surtout de désengorger les centres carcéraux.

Liste des 464 détenus bénéficiaires de la grâce présidentielle