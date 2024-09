Au Bénin, le chef de l’État, Patrice Talon, a mis fin au fonctionnement de trois structures de recherche. La nouvelle a été annoncée à travers un décret présidentiel.

Bénin : des structures de recherche suspendues

Le gouvernement béninois a dissous plusieurs structures de recherche. Cette dissolution a été effectuée par le décret N°2024-1068 en date du 31 juillet 2024, signé par le chef de l’État, le président Patrice Talon, et madame Eléonore Yayi Ladékan, ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.

Au total, trois structures ont été suspendues. Il s’agit du Fonds national de la recherche scientifique et de l’innovation technologique (FNRsit), de l’Agence béninoise de valorisation des résultats de la recherche et de l’innovation technologique (Abevrit), et du Centre béninois de la recherche scientifique et technique (Cbrst).

Créées respectivement en 2012 et 2013, l’Abevrit, le FNRsit et le Cbrst avaient des missions variées. En effet, le FNRsit, placé sous la tutelle du ministère de l’Enseignement supérieur, était chargé d’assurer le financement du système national de recherche scientifique et d’innovation technologique.

Quant à l’Abevrit, elle avait pour mission, de relier des institutions publiques et privées et mettre en place une stratégie nationale de développement technologique et industriel.

Enfin, le Cbrst avait pour mission de contribuer à la formation et à la promotion des chercheurs, et de soutenir les innovateurs et d’exécuter des programmes de recherche en concordance avec les domaines et axes définis dans le plan stratégique de développement de la recherche en Science, Technologie et Innovation (STI). Par ailleurs, il convient de noter que les raisons de cette suspension n’ont pas encore été dévoilées.