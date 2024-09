Ce vendredi, le ministère de la Sécurité a publié la liste définitive des admis au concours de recrutement de 1 100 agents de police municipale. Les candidats retenus sont attendus à l’École Nationale des Brigadiers et Agents de Police, située à Porto-Novo, le vendredi 27 septembre 2024 à 08h00 au plus tard, pour suivre la formation initiale d’application, avant leur déploiement.

Bénin : les résultats définitifs de recrutement des agents de police municipale disponibles

La liste définitive des candidats déclarés admis est disponible via ce lien : https://www.dgpr.bj/wp-content/uploads/2024/09/RESULTATS-DEFINITIFS-CONCOURS-POLICE-MUNICIPALE1.pdf

Bénin : la police lutte contre la prostitution à CotonouAprès la formation, ces nouvelles recrues seront déployées dans les grandes villes pour appuyer les agents de la Police républicaine dans leurs tâches quotidiennes de maintien de l’ordre sur les routes. Les communes ciblées sont : Cotonou, Porto-Novo, Abomey-Calavi, Parakou, Djougou, Ouidah et Sèmè-Podji.

La ville de Cotonou faisait déjà l’expérience de la police municipale depuis plusieurs années. En février 2023, le gouvernement a décidé d’étendre cette expérience à d’autres localités. Le gouvernement avait expliqué que cette mesure était conforme au Code de l’administration territoriale, qui prévoit que « la régulation de la circulation et du stationnement, la police des funérailles et des lieux de sépulture, la police des ports construits par les communes, la police des lieux de baignade et des activités nautiques pratiquées à partir du rivage avec des engins de plage et des engins non immatriculés, soient à la charge de la Police municipale ».

La police municipal a aussi pour mission d’appuyer les autorités locales dans le « recouvrement des ressources propres des communes, de la mise en œuvre de la règlementation du bruit et celle sur l’hygiène publique ; la surveillance du bon ordre, le maintien de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques ; la lutte contre les formes d’incivilité, la bonne application des arrêtés municipaux ».

Il convient de signaler que la police municipale n’est pas chargée de :