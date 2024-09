Entre le Bénin et le Togo, les relations sont au beau fixe, a assuré le porte-parole du gouvernement béninois. Reçu lors d’une émission spéciale sur la chaîne de télévision Eden TV, Wilfried Léandre Houngbédji a affirmé que tout se passait très bien entre les deux pays voisins.

Relations apaisées entre le Bénin et le Togo, selon Wilfried Houngbédji

« N’ayez aucune inquiétude sur la qualité de nos relations avec le Togo », a déclaré Wilfried Léandre Houngbédji, porte-parole et secrétaire général adjoint du gouvernement béninois. Contrairement à ce que certaines opinions laissaient entendre, l’enlèvement de Steve Amoussou à Lomé n’a pas affecté les relations entre les deux pays.

Il a insisté sur le fait qu’il n’y a pas « d’ombre ciel dans les relations entre le Togo et le Bénin ». Au-delà du Togo, le secrétaire général adjoint assure que Cotonou a toujours œuvré à maintenir de bonnes relations avec ses voisins et partenaires internationaux. « Le Bénin est un partenaire fiable pour tous ses voisins », a-t-il ajouté.

L’officiel a cependant reconnu que des divergences et des tensions peuvent parfois survenir, comme lors de la crise qui a secoué les relations diplomatiques entre son pays et le Niger. Mais cela fait partie intégrante des relations internationales. En de telles circonstances, les dirigeants discutent et trouvent des solutions pour avancer ensemble.

Les assurances du porte-parole du gouvernement béninois ne dissipent pas pour autant la colère de la justice togolaise dans le dossier « Steve Amoussou ». Lomé a déploré le manque de coopération et la violation du droit pénal international par Cotonou. De plus, il y a eu quelques frictions lorsque les deux pays ont adopté des positions divergentes face à la crise au Niger.