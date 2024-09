Le Président béninois Patrice Talon va accueillir ce lundi à Cotonou, Tony Elumelu, PDG du Groupe UBA. Ce sera une occasion pour l’homme d’affaires d’échanger avec les 109 lauréats béninois bénéficiaires du programme d’entrepreneuriat de la Fondation Tony Elumelu.



Tony Elumelu au Bénin : une visite placée sous le signe de l’entrepreneuriat





En effet, dans le but d’échanger avec les jeunes entrepreneurs lauréats béninois sur leurs projets et les encourager dans leur parcours, Tony est annoncé à Cotonou ce jour. À cet effet, cette visite sera une occasion de souligner l’impact significatif de la Fondation Tony Elumelu sur le développement économique du continent africain.

En réalité, le Bénin se distingue en étant le deuxième pays africain, après le Nigeria, à compter le plus grand nombre de lauréats du programme. Avec 109 bénéficiaires sur 240 candidatures béninoises, le pays démontre un dynamisme entrepreneurial remarquable.

Pour rappel, la fondation de l’homme d’affaires nigérian avec des programmes adaptés aux jeunes, soutient plus de 20 000 jeunes entrepreneurs africains. Elle offre des formations, du mentorat, des financements et vise à créer des emplois et à stimuler l’innovation dans le rang de la jeunesse.