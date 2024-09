Au Bénin, des sources locales ont rapporté une attaque meurtrière visant une patrouille de la Police républicaine à Malanville, plus précisément à Guéné, ce jeudi 19 septembre 2024.

Bénin : une nouvelle attaque terroriste fait des morts

Selon les informations parvenues à AFRIQUE SUR 7, des agents de la Police républicaine ont été la cible d’une attaque perpétrée par des individus armés non identifiés. D’après ces sources non officielles, le bilan de l’attaque ferait état de deux morts et d’un blessé.

Cette attaque survient quelques jours après celle de Karimama (Kompa) qui a causé la mort de deux agents de la Police républicaine.

Malanville et Karimama, ces deux communes du département de l’Alibori, sont fréquemment touchées par des attaques terroristes. Situées à la frontière avec le Niger, elles sont malheureusement des zones où les agissements des jihadistes sont récurrents.

En septembre 2022, Malanville avait déjà été le théâtre d’une violente attaque menée contre le poste de douane de Guéné. Cette attaque avait fait deux morts.

Au Bénin, les autorités adoptent une posture prudente et préfèrent ne pas communiquer publiquement sur ces attaques. Depuis le début de cette nouvelle crise sécuritaire, l’armée a très peu communiqué, contrairement à ce qui est observé dans les pays voisins.