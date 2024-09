Au Bénin, le ministère de la Fonction Publique a rendu publics les résultats du concours de recrutement de 150 agents de l’État, destinés à venir en appui à la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique. À l’issue de la phase écrite du concours, qui s’est tenue le 31 août dernier, les jurys ont procédé à la délibération.

Bénin : liste des candidats admis au concours de recrutement du trésor public

Les admis vont renforcer les équipes de la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique. Ils sont subdivisé en quatre catégories. on retrouve les élèves assistants du Trésor, les élèves contrôleurs du Trésor, les analystes programmeurs (génie logiciel) et les analystes programmeurs (réseaux informatiques et maintenance).

Le Trésor Public du Bénin, créé en 1961, est un acteur clé de la gestion financière de l’État. Placé sous la tutelle du Ministère de l’Économie et des Finances, il a pour missions principales :