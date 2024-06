72 / 100 Propulsé par Rank Math SEO

Les candidats à l’examen du BEPC 2024 au Bénin seront bientôt fixés sur leur sort le 5 juillet prochain. La Direction des examens et concours (Déc) va livrer les résultats sur la plateforme : https://www.eresultats.bj/resultats-des-examens

BEPC 2024 au Bénin : les résultats bientôt disponibles en ligne

Au Bénin, la délibération et la proclamation des résultats du Brevet d’études du Premier Cycle sont prévues pour le vendredi 5 juillet. Grâce à la réforme de la digitalisation des résultats des examens et concours, les résultats du BEPC 2024 seront mis en ligne.

Voici les étapes à suivre pour consulter les résultats en ligne

Étape 1 : Choix de l’examen ou du concours

Depuis la page d’accueil ou depuis la page de consultation des résultats, recherchez et choisissez l’examen (BEPC 2024) puis cliquez sur ce lien https://www.eresultats.bj/resultats-des-examens

Étape 2 : Informations du candidat

Renseignez votre numéro de table ou d’inscription pour accéder à votre résultat.

Sur le plan national, 124 860 candidats sont inscrits dont 61 696 filles, soit un pourcentage de 49,41 % et 63 164 garçons, soit un pourcentage de 50,59 %, contre un total de 121 844 candidats pour la session de l’année dernière (2023). On note ainsi une hausse de 3 016 candidats, soit un taux de progression de 2,48 %.

Désormais, on observe une harmonisation des matières pour les deux options format court ( sciences) et le format long (littérature). Les candidats sont obligés de composer dans toutes les matières qu’il s’agisse du format long ou du format court et quelle que soit sa classe, le candidat au BEPC doit préciser son choix entre l’espagnol et l’allemand au moment de son inscription.