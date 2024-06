70 / 100 Propulsé par Rank Math SEO

En Côte d’Ivoire, les usagers de l’axe Tiébissou-Sakassou peuvent pousser un cri de joie grâce à la réalisation du projet d’aménagement et de bitumage en 2×1 voie de l’axe Tiébissou-Sakassou. Une initiative du gouvernement qui vise à assurer le transport des personnes et des biens.

Les populations peuvent désormais rallier facilement Yamoussoukro ou Abidjan sans passer par Bouaké. Le gouvernement a achevé son projet de construction de bitumage en 2×1 voie de l’axe Tiébissou-Sakassou. Un véritable trait d’union entre les régions du Gbêkê et du Bélier. Cette construction a été faite sur 34 km, contribuant au désenclavement des villes de Sakassou et de Tiébissou.

La construction de cette infrastructure entre dans le cadre de la mise en œuvre du vaste programme de développement, de modernisation et d’extension du réseau routier national par le gouvernement. Cette action du gouvernement a été saluée par plusieurs personnalités ainsi que les usagers de la route.

C’est le cas d’Appolos Konan Koffi qui témoigne de la vétusté de cette voie d’alors et donne ses impressions à propos de la nouvelle réalisation. « Jadis, ce tronçon était en mauvais état et constituait un obstacle pour le déplacement des personnes et des biens. La nouvelle voie vient réduire le temps de parcours, faciliter l’accès des usagers aux services sociaux de base, améliorer leur confort, assurer la sécurité routière et diminuer les coûts d’exploitation des véhicules », témoigne-t-il.

Cette intervention a été soutenue par Yao Affoué Charlotte. Selon elle, cette réalisation va permettre « d’écouler rapidement les produits et favorise des opportunités d’emplois au profit des jeunes et des femmes « . Par ailleurs, ce projet d’aménagement et de bitumage de l’axe Tiébissou-Sakassou vise à faciliter la commercialisation de la production agricole entre les départements de Tiébissou et Sakassou, selon le gouvernement.