Coup dur pour le cinéma sud-africain. Connie Chiume, connue pour son rôle de Zawavari dans la saga « Black Panther », est morte dans un hôpital de Johannesburg en Afrique du Sud à l’âge de 72 ans. Sa famille a annoncé la nouvelle dans un message sur Instagram. La date du décès est le mardi 6 Août 2024.

Connie Chiume ou Zawavari de « Black Panther » est morte

Star sud-africaine, Connie Chiume s’est éteinte à l’âge de 72 ans. Connue pour avoir joué le rôle de Zawavari dans la saga Marvel « Black Panther », l’actrice a rendu l’âme le 6 Août dernier dans un hôpital de Johannesburg. Bien évidemment, la nouvelle est venue de ses proches à travers un communiqué sur Instagram. « La famille Chiume regrette de vous informer du décès de l’actrice primée et acclamée à l’échelle internationale Connie Chiume. (…) La famille demande le respect de sa vie privée pendant cette période difficile », lit-on. Pour l’heure, les causes du décès de Connie Chiume n’ont pas été révélées.

Ce qu’il faut retenir du parcours de Connie Chiume

Née à Welkom le 5 juin 1952, Connie Chiume avait d’abord suivi une formation d’infirmière puis d’enseignante avant de se lancer dans le cinéma. Sa carrière d’actrice avait démarré en 1989 en Grèce, où elle a joué dans la comédie musicale Sola Sola. Cette année-là, elle avait fait une apparition dans la série télévisée « Inkom’ Edla Yodwa ». Après quoi, elle avait obtenu un rôle dans la série musicale « Rhythm City ». Connie Chiume est mère de quatre enfants. Elle avait également joué dans plusieurs films, dont « Un Joueur à la hauteur » de Paul Michael Glaser (1994) et « Je rêvais de l’Afrique » de Hugh Hudson (2000).

Elle a pu avoir une notoriété internationale en 2018 grâce à « Black Panther », réalisé par Ryan Coogler, qui a de nouveau fait appel à elle pour « Black Panther : Wakanda Forever » (2022). Par ailleurs, deux ans plus tôt, la comédienne avait été choisie pour faire partie du casting de « Black is King », film musical produit et réalisé par la star Beyoncé, et dans lequel elle incarne la mère de Simba.

D’après les révélations de The Hollywood Reporter, Connie Chiume a été récompensée de deux prestigieux prix sud-africains au cours de sa carrière : le NTVA Avanti Award de la meilleure actrice dans une série dramatique pour Soul City en 2000, ainsi que le SAFTA de la meilleure actrice dans un second rôle dramatique pour Zone 14.