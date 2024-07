Le joueur brésilien, Neymar vient de confirmer qu’il est vraiment un homme infidèle. 7 mois après sa séparation avec Bruna Biancardi et 9 mois après la naissance de son deuxième enfant qui est une fille, l’attaquant de Al-Hilal en Arabie Saoudite a accueilli son troisième bébé.

Neymar a accueilli son 3ème bébé 7 mois après sa séparation avec Bruna Biancardi

L’histoire d’amour entre la star brésilienne du football, Neymar et son ex-compagne, Bruna Biancardi a pris fin deux mois après le 6 octobre 2023 de la naissance de leur première fille ensemble. Cette séparation entre les deux tourtereaux fait suite aux nombreuses infidélités de l’ex-attaquant du PSG. Et même confirmée plus tard par Bruna Biancardi sur son compte Instagram.

Evidemment, cette rupture est même venue confirmer les escapades sentimentales du joueur de Al-Hilal en Arabie Saoudite puisque Neymar n’a pas mis du temps à prouver qu’il est un homme à femme. Pendant qu’il était toujours avec Bruna Biancardi, l’attaquant de l’équipe brésilienne entretenait déjà une relation extra-conjugale avec une autre femme.

Cette dernière portait également une grossesse en privée de l’ex-joueur du FC Barcelone en Espagne. Et, c’est à juste titre que la nouvelle compagne de Neymar a mis au monde le mercredi 3 juillet dernier une autre fille, 9 mois après la naissance de sa fille Mavie. La star brésilienne du football a même fait un post sur son compte Instagram en écrivant : ‘’Helena’’, qui est le prénom de sa petite fille, accompagné des photos du nouveau-né à l’hôpital. A présent, Neymar a trois enfants dont un garçon du nom de Davi Lucca, 12 ans et deux filles, Mavie (9 mois) et Helena (3 semaines).