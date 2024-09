Découvrez pourquoi Brice Anoh quitte Life TV après 4 ans de carrière et ce que l’avenir réserve pour ce talentueux animateur ivoirien. Le confrère a annoncé la nouvelle sur ses réseaux sociaux et donné des indices sur son avenir.

Brice Anoh et son impact à Life TV, ses futurs projets

Brice Anoh, figure emblématique de la chaîne ivoirienne Life TV, a annoncé son départ après quatre ans de service. L’animateur, qui a marqué le lancement de la chaîne en juin 2020, a exprimé sa gratitude envers la direction, ses collègues et ses fidèles téléspectateurs.

Il a posté sur Facebook : « Hello très chers. Après 4 années passées sur Life Tv, je viens vous annoncer mon départ de la chaîne. J’ai été le premier animateur à porter la parole sur la chaîne ce soir du 26 juin 2020 et depuis, se sont enchaînés de merveilleux moments de télévision. ( du Talk à Jour de Chance…) Je tiens à remercier la Direction, ainsi que tous les collègues et surtout Vous mes chers Téléspectateurs. Merci pour votre soutien, vos conseils et votre AMOUR. Que L’ÉTERNEL vous récompense et qu’il bénisse nos nouveaux projets dont je vous tiendrai bientôt informés. Je vous Aime. »

Durant son passage à Life Tv, Brice Anoh a animé plusieurs émissions phares, comme « Jour de Chance », qui ont contribué à son succès. Il a également promis de dévoiler bientôt ses nouveaux projets, tout en remerciant son public pour son soutien indéfectible. L’animateur n’a pas donné les raisons de son départ. Cependant, il semblerait qu’il ait été recruté par un autre média en Côte d’Ivoire.

L’animateur a joué un rôle important dans l’essor de Life TV, et son départ sera sans aucun doute un tournant dans sa carrière. L’avenir de l’animateur semble rempli de nouvelles opportunités comme il l’a laissé entendre. De nouveaux projets verront bientôt le jour sous sa direction. La question que se posent ses nombreux fans porte sur l’identité de la chaine sur laquelle se réaliseront ces projets.

Sa collègue et bonne amie, Konnie Touré, lui a souhaité bonne chance pour l’avenir sous son poste Facebook. « Bon vent mon Brice ! Et merci pour toutes ces émotions. À vite, ailleurs Inshaa Allah. », a posté la multi-casquettes, épouse du Mahama Abdoul Fatah Cho.