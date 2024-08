Lundi dernier, Tina Glamour était l’invitée de la nouvelle émission des vacances sur Life TV intitulée « L’Equipe du Midi ». C’était l’occasion pour elle de mettre en garde ceux qui utilisent les chants de DJ Arafat sans permission préalable. Ces dernières heures, la mère du Daishikan a eu une réponse claire du jeune tiktokeur Nicapol.

Nicapol sert sa réponse à Tina Glamour à propos des chants de DJ Arafat

« Sachez que le nom d’Arafat est enregistré auprès de l’OAPI. Si quelqu’un souhaite utiliser son nom, il doit d’abord me consulter. Actuellement, quelqu’un utilise les chansons d’Arafat sans autorisation, et cela cause des problèmes. Que vous soyez aux USA ou ailleurs, vous devez venir me voir avant de faire quoi que ce soit. Le nom d’Arafat est protégé. », avait lancé Tina Glamour sur le plateau de « L’Equipe du Midi » sur Life TV. Des mots qui n’ont certainement pas plu.

Si d’autres n’ont pas réagi publiquement, le jeune tiktokeur Nicapol a répondu sur la toile à Tina Glamour, mère de DJ Arafat. Nicapol a expliqué que non seulement il ne faisait que danser sur l’instru de ladite chanson du Yorobo mais que cet instru n’était pas pour le fils de la Djadja : « Quelqu’un qui danse sur un instru, tu portes plainte au Burida. Est-ce que j’ai chanté dessus ? De deux, l’instru n’est pas DJ Arafat, mais à DJ 5 Etoiles ? », a réagi Nicapol depuis les États-Unis.

Plus loin, le tiktokeur invite Tina Glamour à porter aussi plainte contre les auteurs des 55 mille vidéos qui reprennent les chansons du Daishikan (DJ Arafat).