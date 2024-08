Au Burkina Faso, la police nationale a mis la main sur deux présumés criminels menant des activités illicites. Ils ont été interpellés par le Commissariat de Police de l’Arrondissement n°05 de la ville de Ouagadougou.

Burkina Faso : la police met la main sur des présumés malfrats à Ouagadougou

Fin de parcours de deux présumés criminels au Burkina Faso. La Police nationale a interpellé des individus qui écumaient les citoyens de la capitale burkinabè et de la ville de Ziniaré. Selon les faits rapportés par la police nationale de la localité, ces deux individus âgés de la vingtaine s’adonnaient à des actes d’agressions et de vols à main armée dans plusieurs quartiers de Ouagadougou et à Ziniaré.

Formant une équipe, ces présumés malfrats ont une stratégie opératoire. Selon la police, les malfrats sillonnaient les artères des villes suscitées et identifiaient au préalable les boutiques et kiosques de transfert d’argent Orange Money. Ainsi, dès qu’ils portent un choix sur une cible donnée, « l’un d’eux se présentait au gérant comme étant un client qui désire effectuer le retrait d’une somme d’argent d’au moins 500.000 FCFA. Une fois la disponibilité du montant confirmée, il ressort sans effectuer l’opération avec de faux prétextes« .

Ensuite, le second reste dans les environs jusqu’à ce que « la victime ferme son lieu de travail pour regagner son domicile. C’est alors qu’ils la filent et, au moment propice, à l’aide de leur arme, ils la tiennent en respect et la dépouillent de ses biens et de la recette du jour avant de disparaitre dans la nature« .

Après les opérations, ils partageaient entre eux l’argent obtenu tout en laissant les sacs, les téléphones. Toujours dans leur mode opératoire, ils arrivent à faire des agressions, des vols dans la ville de Ouagadougou et principalement au niveau des échangeurs du Nord et de l’ouest avec pour cibles privilégiées les femmes. Ces individus ont commis plus d’une dizaine de forfaits et des millions de francs CFA ont été emportés.

Dans les perquisitions, la police a saisi plusieurs objets, notamment un pistolet automatique, des chargeurs et des munitions, des motos, des téléphones portables et des effets d’habillements. Les autorités judiciaires exhortent à cet effet les citoyens à redoubler de vigilance autour d’eux tout en continuant de dénoncer tous les cas suspects dans leurs alentours.