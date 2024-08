Au Burkina Faso, la Brigade Territoriale de Gendarmerie de Bobo-Dioulasso a arrêté des présumés assassins à Bobo-Dioulasso. Ces individus ont été suspectés d’être auteurs des assassinats.



Burkina Faso : des présumés assassins interpellés par la police



Au total 05 individus ont été appréhendés par la police nationale et suspectés d’être les auteurs de « deux assassinats particulièrement atroces, marqués par des actes de décapitation et de mutilation, survenus dans les localités de Logofourousso et Nasso. »



Selon les faits, le premier incident a eu lieu à Nasso, le 29 juillet 2024, à la suite d’une violente altercation entre deux rivaux. Les tensions entre les deux rivaux ont conduit au drame. Des enquêtes ouvertes ont permis à l’arrestation de trois suspects, contre lesquels des preuves accablantes ont été touchées.



Le second meurtre s’est produit à Logofourousso, dans la province du Houet, le 1er août 2024. Il s’agit d’un corps sans vie d’une jeune fille de 14 ans dont les membres découpés, certaines parties du corps emportées le reste partiellement brûlée et dissimulée dans un sac a été découvert. Ainsi , la Brigade Territoriale de Gendarmerie a été informée de ce drame et a ouvert des enquêtes à cet effet. Les investigations ont conduit à l’arrestation de deux autres suspects.



À cet effet, ces présumés assassins interpellés seront présentés au Procureur du Faso près le Tribunal de grande instance de Bobo-Dioulasso pour répondre à leurs actes. Par ailleurs, la police nationale mène une lutte acharnée contre tout acte de criminalité au Burkina Faso. Ainsi, elle rappelle à tout le peuple que des mesures significatives sont prises pour renforcer la sécurité sociale dans le pays.