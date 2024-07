Au Burkina Faso, de nouveaux députés ont rejoint l’Assemblée législative de transition (ALT). Ces derniers ont été acceptés à intégrer le parlement en respect de la Charte modifiée du 25 mai dernier. C’est à travers une séance plénière du 18 juillet 2024 que les députés ont procédé à la validation des nouveaux membres pour compléter l’effectif de l’Assemblée.

De nouveaux membres intègrent l’Assemblée législatives de Transition au Burkina Faso

De nouveaux députés ont rejoint l’Assemblée législative de Transition au Burkina Faso. Les sept (07) nouveaux membres ont intégré le parlement de Transition pour le compte des partis et mouvements politiques. En effet, ils sont douze (12) au total dont cinq anciens qui ont vu leur mandat valider par les députés réunis en séance plénière du 18 juillet dernier.

Ces 12 parlementaires ont été désignés par les partis et mouvements politiques pour leur représenter dignement au sein de cette Assemblée. Ceci, en application des dispositions de l’article 14 de la Charte de la Transition modifiée. Ainsi, les sept nouveaux membres de l’ALT du Burkina Faso sont les suivants : Mahamoudou Salogo, François Zangré, Adjiratou Ouédraogo, Mickaël Kinda, Hermann Yelkouni, Willéo Coulibaly et Aly Badra Ouédraogo. Pour ce qui concerne les cinq anciens, on note : Drissa Sanogo, Abdoulaye Soma, Arnaud Yentema Tindano, Mariam Sidibé et Ousmane Diallo.