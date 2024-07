Au Burkina Faso, le gouvernement a annoncé la mise en place d’un projet d’urgence de production d’engrais minéraux (PUPE). Ainsi, une somme importante a été décaissée pour améliorer la production agricole dans le pays.

Le gouvernement burkinabè annonce la mise en place d’un projet d’urgence de production d’engrais minéraux

Dans le but de faciliter l’accès aux engrais de qualité, en quantité et à des prix compétitifs, d’une part, et d’autre part, d’améliorer la productivité et la production agricoles au Burkina Faso, le gouvernement dirigé par Ibrahim Traoré a annoncé un projet important.

La réalisation de ce projet est estimée à 23 millions d’euros, soit 15,06 FCFA. Le projet est co-financé par la Société d’exploitation des phosphates du Burkina (SEPB) et la BOAD (14 milliards FCFA). L’annonce a été faite lors du conseil des ministres du 17 juillet 2024. Selon le conseil des ministres, le montant décaissé va permettre d’acquérir des matières premières en vue de la production de 29 000 tonnes d’engrais minéraux. Aussi, il permettra de renforcer les capacités logistiques de la SEPB.

En réalité, le secteur agricole est l’un des secteurs d’activités du développement durable du Burkina en renforçant l’économie du pays à plus de 35 % environ au PIB. Il faut préciser que la production agricole du pays des hommes intègres est particulièrement accentuée sur des céréales qui constituent les principales cultures vivrières.

Aussi, le pays s’efforce de connaître une évolution spectaculaire dans l’élevage, la culture de rente et bien d’autres. Par ailleurs, ce financement pourrait booster le secteur agricole de la nation et faire d’elle un pays reconnu en matière de production agricole.