Au Burkina Faso, l’armée forme de hauts responsables de la Présidence. Ils sont au nombre de 32 cadres formés. La cérémonie de remise d’attestations de fin de formation de ces nouveaux Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) a été présidée par le Directeur de cabinet du président Ibrahim Traoré.

Après quatre semaines en immersion militaire, 32 stagiaires venus de la Présidence ont reçu leurs attestations de formation. Selon le porte-parole des stagiaires, il s’agit d’une expérience enrichissante qui leur a permis de savoir manipuler les armes et de cultiver en eux la discipline militaire. Il assure que la formation reçue permettra aux bénéficiaires de « conduire avec diligence les affaires publiques et de réussir le management des ressources humaines mises à leur disposition dans leurs fonctions respectives ».

Avec un peu plus de précisions, le Capitaine Inoussa Tarnagda indique que la formation « a concerné l’armement pratique à travers une initiation au maniement de la kalachnikov et du pistolet automatique (PA), l’instruction sur le tir de combat, le tir, le secourisme au combat, l’école du soldat, l’ordre serré et la procédure radio. Avec cette formation, les premiers responsables de la Présidence du Faso sont désormais en mesure d’assurer leur autoprotection et la défense de la patrie dans ce contexte de lutte contre l’insécurité ».

Tous les modules que vous avez reçus passent par la base de la discipline. La discipline, c’est respecter les consignes, respecter les règles ; un commandement, une action. Capitaine MEDAH

Désormais VDP, ces cadres en service à la Présidence du Faso peuvent être appelés à tout moment à servir sur le terrain dans le cadre de la lutte contre le terrorisme.