Au Burkina Faso, le gouvernement a fait un bilan significatif sur des actions nobles effectuées durant l’année dernière. Il s’agit notamment de l’assistance à des personnes en difficulté.

Burkina Faso : le gouvernement annonce un effort glorieux dans l’assistance sociale

Le gouvernement burkinabè a apporté une assistance significative à plus de 3,7 millions de personnes en difficulté au cours de l’année 2023. En effet, les formes d’aide comprennent des abris, des vivres, des matériels utilitaires, ainsi que du soutien psychologique. De plus, 100 457 femmes ont bénéficié de crédits ordinaires pour financer leurs Activités Génératrices de Revenus (AGR), et 15 551 orphelins et enfants vulnérables ont été scolarisés grâce au soutien public.

En outre, selon les données brutes, le taux d’exécution du programme d’activités du ministère pour l’année 2023 est estimé à environ 82,30%. Actuellement, les membres du gouvernement sont en cours d’évaluation devant le Premier ministre Apollinaire Kyelèm de Tambèla.

Par ailleurs, ces efforts démontrent l’engagement du gouvernement burkinabè envers la prise en charge des besoins de ses citoyens en difficulté et l’amélioration des conditions de vie de la population.