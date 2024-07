Aïcha Trembler est entrée dans le quotidien des internautes à travers une vidéo qui a fait le tour de la toile où elle secouait ses épaules frénétiquement en train de danser. Devenue une star partout aujourd’hui, Aïcha Trembler est reconnaissante à toutes ces personnes.

Aïcha Trembler : ‘’Merci à tous ceux qui ont contribué, à tous ceux qui contribuent à mon épanouissement, mon évolution’’

La vie de Aïcha Bonou N’Donkie plus connue sous le nom de Aïcha Trembler a basculé extraordinairement un soir de février 2023 dans son village à l’Ouest du Burkina Faso. Vêtue d’un T-shirt jaune vif et d’une jupe bleue, la jeune fille de 18 ans s’est mise à danser au son d’une musique balancée par Dominique Leosgo alias DJ Domi. Alors qu’elle pompait ses bras, traînait ses pieds et bougeait ses épaules. « Aïcha, trembler ! », a lancé le DJ dans le micro.

La vidéo de cette séquence est devenue virale sur les réseaux sociaux et la popularité de Aïcha Trembler a dépassé les frontières de son Burkina Faso natal. Des mois plus tard, elle est propulsée au devant de la scène musicale aux côtés de DJ Domi pour sortir un single qui lui permet de voyager dans les pays de la sous-région et de l’Europe comme la France. Il est sans compter aussi avec les nombreux privilèges qu’elle a commencé à recevoir dans son pays.

Un an plus tard, Aïcha Trembler est reconnaissante à toutes les personnes qui ont contribué à son épanouissement aujourd’hui. A travers une publication ce jeudi 25 juillet accompagnée d’une ancienne photo aux côtés de DJ Domi, elle a adressé ses remerciements à ses hommes et femmes du Burkina Faso et d’ailleurs. ‘’1 an jour pour jour, que ma vie a pris une autre tournure. Que j’ai quitté mon village pour la capitale. Que j’ai quitté ma famille pour en rejoindre une autre. Que vous m’accordez votre amour, votre attention. Comment ne pas vous dire merci. Merci à tous ceux qui ont contribué, à tous ceux qui contribuent à mon épanouissement, mon évolution. Puisse Dieu vous bénir au-delà de vos attentes. Seigneur ! À toi toute la gloire’’, écrit-elle.