La jeune star burkinabé, Aïcha Trembler vient de rendre heureuse sa mère et son frère. Grâce au succès qu’elle a eu avec une vidéo devenue virale suivie de plusieurs singles et voyages, elle a offert une maison à sa maman et un tricycle à son grand-frère.

Aïcha Trembler est la sensation burkinabé de ces dernières années sur la toile. Grâce à une vidéo devenue virale dans laquelle la jeune fille fait remuer ses épaules avec frénésie lui ouvre les portes du succès dans son pays et au-delà des frontières. Plusieurs opportunités lui ont été offertes dont la sortie d’une production discographique avec DJ Domi, celui qui a fait d’elle une star sur les réseaux sociaux.

Avec cette œuvre musicale entre les mains, Aïcha Trembler de son petit village au Burkina Faso a commencé à voyager dans beaucoup de pays de la sous-région et de l’Europe. Notamment en Côte d’Ivoire, au Mali et en France où elle a participé à des spectacles avec son binôme de DJ Domi. La jeune fille a même reçu des distinctions dans des grandes cérémonies organisées dans son pays.

Toutefois, avant de se lancer dans cette aventure musicale, l’orpheline de père avait fait une promesse à sa famille au village dont sa mère et son frère. Aujourd’hui, Aïcha Trembler est passée de l’acte à la parole en faisant une grosse surprise à sa génitrice et à son aîné. C’est à travers une publication accompagnée d’une série de photos partagées le vendredi 12 juillet soir sur sa page Facebook qu’elle a informé ses nombreux fans. ‘’Maman a eu sa maison et j’ai même pu offrir un tricycle à mon grand frère. Je suis la plus heureuse au monde’’, écrit-elle.

En outre, la danseuse n’a pas manqué d’adresser sa gratitude à Dieu et à tous ceux qui ont permis que son rêve devienne réalité. ‘’Merci infiniment à Dieu pour sa grâce. Merci à mon artiste DJ Domi, merci à notre manager Lé Zulu, merci à mes tontons Imilo Lechanceux et Willy Dumbo. Merci à mon équipe, merci à tous. Merci à toutes ces bonnes volontés qui nous ont tendu la main. Que Dieu se souvienne de tous vos actes et vous le rende au centuple’’, ajoute-t-elle. Même DJ Domi présent à la remise des clés de la maison à la mère d’Aïcha Trembler et d’un tricycle à son grand-frère est aussi tout heureux. ‘’Aicha Trembler Sache que je suis si fière et que Dieu continue de mettre sa baraka sur nous’’, se félicite-t-il.